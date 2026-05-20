Il Vescovo Antonazzo compie 70 anni: la diocesi in festa tra gratitudine, preghiera e affetto

La comunità diocesana di Diocesi di Sora-Cassino-Aquino-Pontecorvo si è stretta oggi attorno al suo pastore, Mons. Gerardo Antonazzo, in occasione del suo 70° compleanno. Nella sede della Curia si è svolto un momento di fraternità e condivisione con i presbiteri della diocesi, che hanno voluto manifestare vicinanza, riconoscenza e affetto nei confronti del vescovo.

Un incontro semplice ma particolarmente sentito, nel quale è emersa la profonda stima maturata in questi anni verso mons. Antonazzo, guida della diocesi dal 2013. Lo stile pastorale improntato all’ascolto, alla sobrietà e alla comunione ecclesiale è stato più volte richiamato come cifra distintiva del suo ministero episcopale, capace di accompagnare il cammino delle comunità con equilibrio e spirito evangelico.

Nato a Supersano il 20 maggio 1956, mons. Antonazzo è stato ordinato sacerdote nel 1981 per la diocesi di Diocesi di Ugento-Santa Maria di Leuca. Nel corso degli anni ha maturato una significativa esperienza pastorale e formativa, mettendo sempre al centro il servizio alla Chiesa e alle persone.

Dal suo arrivo alla guida della diocesi di Sora-Cassino-Aquino-Pontecorvo, il vescovo ha dedicato particolare attenzione alla formazione del clero, alla cura pastorale delle comunità e alla promozione del cammino sinodale. Costante anche la sua presenza sul territorio, soprattutto accanto alle realtà più fragili e alle situazioni di difficoltà sociale ed ecclesiale.

Il traguardo dei settant’anni diventa così occasione per rinnovare non soltanto gli auguri, ma anche la preghiera della Chiesa locale per il proprio pastore, chiamato quotidianamente a guidare la diocesi con dedizione e responsabilità.

Anche la redazione di LiriTV si unisce agli auguri rivolti a mons. Gerardo Antonazzo, esprimendo gratitudine per il servizio svolto in questi anni e formulando al vescovo i migliori auspici per il prosieguo del suo ministero pastorale, nel segno della serenità, della salute e della vicinanza alla comunità diocesana.