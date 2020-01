Il verde urbano di Pescara: è possibile un cambio di visione?

Il “Coordinamento SalviAmo gli alberi di Pescara”, costituitosi nel 2016 per evitare il taglio di numerosi alberi della città valutati attraverso un’analisi sommaria, si trova a constatare che l’attuale Amministrazione comunale continua ad attuare una politica del Verde Urbano basata sul “Monitoraggio del rischio fitosanitario del patrimonio arboreo di Pescara” e a condurre un “Tavolo di confronto per affiancare agli abbattimenti le nuove piantumazioni, verificando, con agronomi e esperti della materia” (Comunicato stampa del Pers. Comm. Ambiente del 28.01.2020). In tale modo veniamo a conoscenza che ulteriori 80 alberi sono in via di abbattimento (alberi che si vanno ad aggiungere ai 277 abbattuti nel 2019 e i 284 nel 2018), perché diventati pericolosi a causa di potature improprie, capitozzature, interferenze con i servizi pubblici, ecc, come si evince dalle schede VTA. In sintesi, si continua a pensare al singolo albero come a una emergenza mentre non si ha una visione complessiva del perché abbiamo così tanti alberi pericolosi. Tale mancanza di visione sta portando la nostra città a un veloce depauperamento del patrimonio arboreo. Abbiamo avuto due incontri con i referenti politici della Città per richiedere di essere chiamati a partecipare, anche attraverso le Commissioni del Verde, al fine di poter portare un contributo positivo alle scelte riguardanti il Verde Urbano.

I cittadini sono consapevoli che le coperture arboree svolgono benefici strettamente connessi al benessere sociale e ambientale e per questo stesso motivo non possono essere associate alla categoria dei servizi pubblici, ma piuttosto attengono a quella dei diritti generali, garantiti dalla Costituzione, come sono il diritto alla salute, al benessere e alla cultura.

Ci chiediamo se la politica abbia raggiunto la consapevolezza del valore che ha il patrimonio arboreo di Pescara, che rappresenta anche l’unica arma contro le polveri sottili e il cambiamento climatico, e se abbia raggiunto la consapevolezza dell’importanza di realizzare un Piano del Verde partecipato e condiviso con la cittadinanza, che sappia conservare e valorizzare gli alberi per le loro funzioni ecosistemiche, funzioni insostituibili come dimostrano numerosissime evidenze scientifiche.

Inoltre da sempre le Associazioni cittadine chiedono un’attenzione particolare al Pino d’Aleppo specie identitaria e molto antica, specie rara e pregevole, che ha permesso l’istituzione di una Riserva Regionale Naturale in territorio urbano e che ha dato origine al nome della città.

Constatiamo che, a dispetto della numerosa partecipazione pubblica, vi è stata l’assenza degli organi decisionali del Comune ai convegni sul Verde urbano e sul Pino d’Aleppo di Pescara, organizzati dalle Associazioni, quasi a voler sancire la dicotomia tra cittadinanza e Palazzo di Città.

Il Coordinamento continuerà a chiedere incontri, partecipazione attiva e informazione, che porti a una nuova visione, a un Piano del Verde e alla giusta valorizzazione della Riserva Dannunziana.

COMUNICATO STAMPA A FIRMA DI

ITALIA NOSTRA

ARCHEOCLUB

I GUFI

MILADONNAMBIENTE

LE MAJELLANE

CONALPA

ECOISTITUTO ABRUZZO

LA GALINA CAMINANTE

COMITATO OLTRE IL GAZEBO NO-FILOVIA

ASSOCIAZIONE ITALIANA ARCHIETTURA DEL PAESAGGIO