Il valore della cura – Otto grafiche. Otto storie. Otto luci accese nel silenzio della sera

Un palazzo qualunque, finestre apparentemente uguali. Ma dietro ogni luce una storia diversa. Una diagnosi attesa per anni. Una terapia che inizia all’alba. Un gradino che pesa più di quanto sembri. Una parola che manca. Un equilibrio fragile. Un respiro da proteggere.

Le malattie rare non sono lontane, non sono altrove. Abitano le nostre città, i nostri quartieri, i nostri territori. Sono dentro quelle finestre illuminate quando tutto intorno sembra normale.

La campagna nasce da questa immagine semplice e potente.

La luce diventa il simbolo della presa in carico: è la competenza che orienta, l’ascolto che accoglie, il tempo che accompagna. È il segno che, anche quando una patologia è rara, la persona non è sola.

Ogni grafica racconta un frammento di vita reale, perché nelle malattie rare ciò che potrebbe sembrare piccolo o insignificante cambia tutto. E cambia soprattutto quando trova una risposta organizzata, competente, vicina.

Nel contesto europeo le malattie rare sono definite da una bassa prevalenza, ma da un’elevata complessità clinica. A livello nazionale, con oltre 19mila nuove segnalazioni ogni anno, rappresentano una realtà che coinvolge milioni di persone. Nella provincia di Frosinone si stima la presenza di circa mille pazienti rari. Si tratta di patologie genetiche, immunologiche, neuromuscolari, metaboliche ed ematologiche che richiedono diagnostica avanzata, terapie mirate, monitoraggio costante e integrazione tra professionisti.

Nella provincia di Frosinone, la maggior parte delle patologie rare seguite afferisce ad ambiti specialistici ad alta intensità clinica: Ematologia, Neurologia, Cardiologia, Nefrologia, Reumatologia, Gastroenterologia ed Epatologia, Dermatologia, Chirurgia generale e vascolare.

Nel mese dedicato alle malattie rare, l’attenzione si concentra sul valore della cura. Perché l’ascolto, il tempo, una parola, un gradino possono sembrare dettagli. Ma nelle malattie rare non lo sono mai: è ciò che può cambiare la vita di una persona. Così il messaggio istituzionale si arricchisce di una forte componente emotiva che avvicina il pubblico al tema e dà senso alle immagini della campagna.