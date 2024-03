Il Tulliano di Arpino celebra gli alunni più meritevoli. Gianluca Quadrini Presente alla consegna delle borse di studio

Si è svolta ieri, presso il cavalier D’Arpino la consegna per l’anno 2022.2023delle borse di studio ai ragazzi dell’IIS Tulliano di Arpino. Una cerimonia che si rinnova ogni anno e celebra l’eccellenza tra i ragazzi che frequentano il liceo classico. Presente anche il Presidente del Consiglio della Provincia di Frosinone, Gianluca Quadrini che, dopo aver portato i saluti del Presidente Luca Di Stefano, si dice onorato di partecipare ancora una volta ad un cerimonia che testimonia il valore e l’eccellenza dei giovani – “È un privilegio poter assistere alla cerimonia e poter congratularmi personalmente con gli studenti premiati, augurando loro tutto il successo possibile nel loro percorso futuro. Sono convinto che continueranno a brillare e a raggiungere grandi traguardi grazie alla loro dedizione e al loro impegno. Rivolgo loro le mie più sincere congratulazioni e auguri di buon lavoro per il futuro, certo che sapranno continuare a distinguersi e a dare il meglio di sé in ogni ambito della loro vita. Che questa borsa di studio sia per loro un valido incentivo a continuare a coltivare i propri talenti e a perseguire i propri sogni con tenacia e determinazione. Questi giovani sono orgoglio per la nostra comunità e per la nostra scuola. Un ringraziamento al Presidente dell’Associazione ex alunni ed amici del Tulliano, Prof. Marco Loreto D’Emilia, alla dirigente scolastica, Prof.ssa Paola Materiale e ai docenti che hanno supportato e guidato gli studenti lungo il loro cammino di apprendimento. È grazie al loro costante sostegno che i nostri ragazzi sono riusciti a raggiungere questo importante traguardo. Infine, un sentito ringraziamento agli studenti premiati per essere stati un esempio positivo per i loro compagni e per aver dimostrato con il loro impegno e la loro determinazione che è possibile raggiungere ogni obiettivo con sacrificio e dedizione.”

COMUNICATO STAMPA