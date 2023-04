Il TSC (Trofeo Smanettoni Ciociari) scalda i motori

Il via domenica prossima

Ormai il countdown per l’avvio del TSC (Trofeo Smanettoni Ciociari) è iniziato. Domenica prossima, 30 Aprile il circuito de “Il Sagittario” di Latina, sarà teatro, per il secondo anno consecutivo, della prima sfida stagionale. Dopo il successo riscosso nel 2022, con numeri da capogiro e che non erano certo stati previsti, i patron Massimo Diana ed Emanuele Colatosti, che orbitano nel centro d’azione del Moto Club Franco Mancini 2000, sono pronti e positivi per un 2023 tutto racing in sella alle Ohvale GP2…!!! Molti saranno piloti licenziati con il M.C. Franco Mancini 2000, ma non manca la presenza di piloti che fanno capo ad altri M.C. anche fuori regione. Quest’anno il TSC presenterà diverse novità, ad iniziare dal nuovo format di gara, la classifica team e molto altro…!!! Inoltre e questa sarà una delle novità più piacevoli, ci sarà una categoria con classifica speciale riservata alle donne. Insomma un trofeo che di anno in anno diventa sempre più ricco, attirando piloti e sponsor.

COMUNICATO STAMPA