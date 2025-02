IL TSC 2025 scatta il 26 Febbraio

Tutto pronto per la PRIMA di un 2025 tutto da smanettare…Scegli la giusta traiettoria verso un futuro da pilota…scegli il TrofeoSmanettoniCiociari, la competizione su misura per il pilota che è in te…!!!Vieni alla nostra prima tappa per trascorrere una giornata di puro divertimento, perchè con noi andare in pista non è mai stato così facile…!!!Bisogna solo iscriverti ed arrivare in circuito per salire sulle OHVALE GP2, a tutto il resto pensiamo NOI…!!!

Lo staff del TSC ti aspetta in pista per il primo round, Domenica 23 Febbraio 2025 alle ore 9:00, presso il circuito CHRISTEL VILLAGE di Campo di Carne ad Aprilia.

Ah dimenticavo che due cose rimarranno uguali…il DIVERTIMENTO e il PREZZO DELL’ISCRIZIONE, sempre sulla modica cifra di €80.00.

Una novità IMPORTANTISSIMA sarà la PREISCRIZIONE (FORMALE) OBBLIGATORIA ma GRATIS.

Ma ci saranno altre novità, tra le quali, la categoria OVER50 e UNDER50, ed in particolare l’introduzione dello SHOWDOWN e molto altro…!!!

Quindi vieni a divertirti con noi, non fartelo raccontare…!!!

📷 Simone Ceccarelli

Comunicato stampa DRCsportmanagement.it