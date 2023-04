Il countdown è iniziato, il circuito del “Il Sagittario” di Latina il prossimo 30 Aprile sarà teatro della prima sfida stagionale per il secondo anno consecutivo. Dopo il successo del 2022 con numeri da capogiro, i patron Massimo Diana ed Emanuele Colatosti sono pronti e positivi per un 2023 tutto racing in sella alle Ohvale GP2…!!!Ci sarannò tante novità, una delle quali è il nuovo format di gara, la categoria riservata alle donne, la classifica team e molto altro…!!!

Correlati