IL TRT RADDOPPIA NELL’EUROPEO, presente anche con una Honda 500 e il pilota Enzo Peticca

Il Techno Racing Team nella stagione agonistica 2026, raddoppierà la propria presenza nell’European Vintage Hill Climb Championship (EVHCC), difatti oltre che in classe 4 con il pilota Willy, sarà presente nel Campionato Europeo, anche nella classe 1B, con il pilota Enzo Peticca in sella a una Honda 500 del TRT. Il debutto di Peticca nell’europeo avverrà in una delle gare più emblematiche e difficili dell’intero EVHCC, ovvero la Landshaag-Saint Martin, che oltre a essere la gara più lunga è anche la più veloce, tanto che con le moto della classe superbike, ci sono diversi tratti dove si superano i trecento km/h. Insomma per Peticca non sarà certamente un debutto soft. Queste le dichiarazioni di Peticca:” Ringrazio il Techno Racing Team per avermi offerto la possibilità di gareggiare nell’europeo con la loro moto, per me è come tornare con un tuffo nel passato quando nel 2002 e 2003 ho gareggiato con i colori del TRT. Comunque confermo anche la mia partecipazione nel CIVS nella classe TT Open con la mia Honda CBR 1000 RR curata dal Team Parravano Corse”. Ora la moto, una Honda 500 Four, è in fase di preparazione e allestimento presso la sede del TRT. A breve inoltre è prevista una serie di prove in pista, per collaudare tutte le modifiche e per dare modo al pilota di conoscere la moto e adattarla alle proprie esigenze.

