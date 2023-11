Il TRT chiama, la Sicilia risponde

Novità nell’endurance e l’Oleificio Vitale conferma la fiducia al TRT

Nonostante l’attività agonistica sia ferma, nella sede del Techno Racing Team, si lavora su più fronti, sulle moto, sui programmi e sugli sponsor. Iniziamo da quest’ultima voce, ovvero gli sponsor, dalla Sicilia arriva la prima piacevole novità. Infatti l’Oleificio Vitale, azienda che fa capo al Sig. Rosario Vitale, sita nel comune di Balestrate, in provincia di Palermo, in questi giorni ha ufficializzato di aver raggiunto un accordo per il rinnovo della sponsorizzazione con il TRT anche per la stagione agonistica 2024. Abbiamo contattato telefonicamente il titolare, per conoscere direttamente dalla sua voce qualche dettaglio in più, “D: Sig. Vitale, tra la Sicilia ed il Lazio, c’è una distanza ragguardevole, come nasce questa collaborazione con il TRT? R: Nasce per caso, sui social, per via di una omonimia con la Pizzeria Vitale che era già sponsor del Techno Racing Team. D: Trova soddisfacente la visibilità che le offre il TRT? R: Certo siamo diventati una grande squadra, ottimi amici e questa è linfa vitale per le nostre attività, l’impatto d’immagine è ottimo. D: A distanza di tre anni, a Balestrate, suscita interesse il binomio con il TRT? R: Si abbastanza, le persone che vengono in azienda sono incuriosite da questa collaborazione, nonostante la distanza, vede da tempo si parla del ponte sullo stretto, noi idealmente abbiamo costruito un ponte tra la Sicilia e la Ciociaria.” Congedato il Sig. Vitale torniamo ad occuparci di motociclismo nel senso più stretto della parola, lo facciamo con una notizia che arriva proprio dal TRT. Dalla direzione del Techno Racing Team, fanno sapere, che sono al lavoro su una novità, per quanto concerne la prima gara dell’Endurance Europe Cup, che si svolgerà a metà Maggio in Francia, a Le Castellet sul circuito del Paul Ricard. Ricordiamo che il calendario dell’Endurance Europe Cup, prevede una gara in Francia al Paul Ricard, poi Spagna in Navarra, quindi a seguire Pau Arnos ancora in Francia ed infine in Inghilterra a Donington Park. Il TRT, non ci ha voluto svelare di cosa si tratti, ma ci ha comunicato che proprio in questi giorni, ci sarà una riunione del nella sede del TRT e se tutto procederà nella direzione giusta, questo porterà ad avere, una novità interessante e piacevole per la specialità dell’endurance. La dirigenza del Techno Racing Team, ci ha assicurato che al più presto ci comunicheranno l’esito della riunione, quindi per il momento possiamo solo restare alla finestra a guardare ed aspettare l’annuncio degli sviluppi.

Comunicato stampa