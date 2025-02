IL TRT AL LAVORO SU DUE FRONTI

Il Techno Racing Team si prepara per la stagione agonistica 2025.

La stagione invernale, porta a far pensare che negli sport motoristici sia un momento di riposo e relax, ma così non è. Questo è il momento in cui si prepara la stagione agonistica che a distanza di qualche mese avrà inizio. Nel Techno Racing Team di Isola del Liri, le cose non vanno certo diversamente e lo staff è al lavoro maggiormente su due fronti, ovvero sulle moto e sulla ricerca degli sponsor, per cercare i fondi necessari per il budget della prossima stagione. Per quanto riguarda le moto, il TRT è al lavoro su quattro moto: Suzuki GSXR1100, Yamaha YZ750, Suzuki GSXR750 e sull’Aprilia RSV1000. Il programma agonistico prevede la partecipazione all’European Vintage Hill Climb Championship con il chiaro intento di difendere il titolo europeo riconquistato nel 2024, inoltre è prevista la partecipazione a diverse gare della Europe Endurance Cup e la partecipazione ad una gara di velocità in Salita in Spagna, quest’ultima gara ad onor del vero era già nel programma 2024, poi una serie di contrattempi hanno impedito la trasferta al team ciociaro. Sul fronte sponsor, il primo a confermare la propria presenza al fianco del team ciociaro, è stato l’Oleificio Vitale, azienda sita in Sicilia a Palermo, che produce e commercializza un olio ed un miele totalmente biologici, che si stanno sempre più facendo apprezzare. Si tratta di uno sponsor, che nonostante la distanza che intercorre, sono ormai da diversi anni supporta il Techno Racing Team di Isola del Liri. Al momento il team sta valutando anche la partecipazione in qualche gara del CIVS, ma ancora non c’è una decisione ufficiale, quella che sembra più realistica, dovrebbe essere la partecipazione al Bol D’Or a settembre, sul circuito francese del Paul Ricard. Insomma ci sarà da aspettare ancora qualche giorno per avere un quadro più chiaro e realistico della situazione.