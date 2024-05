IL TrofeoSmanettoniCiociari fa’ tappa ad Aprilia

Tutto pronto per la prossima tappa, il TSC torna sul circuito “CHRISTEL VILLAGE” di Campo di Carne ad Aprilia per il terzo round del trofeo 2024.

Vieni a trascorrere una giornata di puro divertimento, perchè con noi andare in pista non è mai stato così facile…!!!Bisogna solo arrivare in circuito ed iscriverti per salire sulle nuove OHVALE GP2…A tutto il resto pensiamo NOI…!!!Lo STAFF del TSC, ti aspetta in pista per il terzo round, Domenica 19 Maggio alle ore 9:30.

Quindi assicuratevi il posto con la PREISCRIZIONE in modo da poter vivere da protagonista la giornata…!!!

– Costo PREISCRIZIONE €20.00 (incluso nei €80.00).

LA PREISCRIZIONE DEVE ESSERE FATTA ENTRO LE ORE 23:00 DI GIOVEDÌ 16 MAGGIO 2024.

Vieni a divertirti non fartelo raccontare, perchè il TSC…è la competizione su misura per il pilota che è in te…!!!

TUTTO SOLO A €80,00…!!!

Per Info:

Massimo 3406834903

Emanuele 3398081275

📷 Marzia Incitti

Comunicato stampa DRC Sport Management