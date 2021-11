IL Trofeo Nappi con buoni risultati per la famiglia Scarafone

Circuito nuovo per entrambi (Circuito Internazionale Napoli), abbiamo cercato di fare del nostro meglio qualche piccolo errore c’è stato ma comunque ci siamo divertiti molto. Alberto 2 posizione di classe 1400 18 nell’assoluta generale Una gara molto bella con tanti sfidanti e molto combattuta nella classe, il mio team paco74 che è riuscito a fare il set sup giusto per la pista, per me il nuovo tracciato era tutto nuovo non ho mai girato prima di venerdì,ho migliorato turno dopo turno peccato che gara 2 l’ho disputata con il buio di sicuro potevo limare qualche altro secondo ma sono comunque soddisfatto del risultato finale, manca poco per finire la stagione e non vedo l’ora di iniziare il 2022 a pieno ritmo. Io ho avuto un pò di problemini alla macchina nelle qualifiche e in gara 1 ma il mio super papà ha cercato di risolverli al meglio per permettermi di gareggiare nel modo migliore,ho comunque ottenuto un 1 posto femminile 1 posto di classe E1moto 3 posto under 23 Nonostante tutti i problemi, sono certa che potevo fare molto di più ma sono comunque soddisfatta del risultato finale. Ora pochi giorni di stop per fare un reset generale e ci vedremo di nuovo tra i birilli alberto con la gloria kit 1000 parteciperà allo slalom di massa lubrense.

Comunicato stampa Drcsportmanagement