Il tour dell’Europarlamentare Nardella in Ciociaria e il messaggio politico di De Angelis

L’Eurodeputato Dario Nardella, già sindaco di Firenze e ora esponente di punta del Partito Democratico, farà tappa in Ciociaria venerdì con una serie di incontri nell’ambito del progetto L’Europa dei Comuni. Un’iniziativa dal forte valore simbolico e politico, che vedrà al suo fianco la consigliera regionale Emanuela Droghei, il presidente del PD Lazio Francesco De Angelis e Achille Migliorelli, candidato alla segreteria provinciale del partito sostenuto da Area Dem e dal collettivo Parte Da Noi. Oltre a loro, prenderanno parte al tour numerosi sindaci e amministratori locali, a dimostrazione di un legame sempre più stretto tra Bruxelles e i territori.

Le tappe del tour

Paliano: l’incontro con il sindaco e la visita alle cantine

La giornata si aprirà a Paliano, dove Nardella sarà accolto dal sindaco Domenico Alfieri e dalla sua giunta. Qui, l’eurodeputato visiterà alcune cantine vinicole del territorio, realtà che rappresentano un’eccellenza del comparto agroalimentare locale.

Veroli: tra storia e cultura

Successivamente, il tour farà tappa a Veroli, dove ad accogliere la delegazione ci sarà la vicesindaca Francesca Cerquozzi. Un’occasione per scoprire il patrimonio storico e artistico della cittadina, che vanta la Terza Scala Santa al mondo dopo quelle di Gerusalemme e Roma, oltre alla prestigiosa Biblioteca Giovardiana e ad altri luoghi di interesse. La visita culminerà con un pranzo in città.

Ferentino: il futuro della logistica alimentare

Nel pomeriggio, Nardella raggiungerà Ferentino, dove avrà modo di conoscere da vicino il futuro Polo del Freddo, destinato a diventare il più grande centro logistico per il settore alimentare del Centro-Sud Italia. Un progetto ambizioso, nato dall’unione di due aziende e frutto anche del lavoro dell’allora Presidente del Consorzio Industriale Francesco De Angelis. Ad accoglierlo ci saranno il sindaco Piergianni Fiorletta, il vicesindaco Andrea Pro e il consigliere provinciale Luigi Vittori.

L’appuntamento politico a Veroli

Alle 12:30, presso la Domus Ernica di Veroli, Nardella parteciperà a un confronto politico insieme a Emanuela Droghei, Francesco De Angelis e Achille Migliorelli, con la presenza di diversi amministratori locali. Un incontro che si inserisce nel dibattito interno al PD e nella fase preparatoria del congresso provinciale.

Il messaggio politico di Francesco De Angelis

Oltre al valore istituzionale e territoriale del tour, la visita di Nardella assume una chiara connotazione politica. Francesco De Angelis, leader del PD Lazio, sembra voler lanciare un segnale preciso alla vigilia del congresso provinciale, ponendosi in contrapposizione con l’asse Sara Battisti – Antonio Pompeo.

La situazione nel partito resta tesa: i ricorsi in corso (ben 33) stanno ritardando l’ufficializzazione delle candidature, con il segretario regionale Daniele Leodori che ha fissato per il 10 febbraio la data per sciogliere ogni dubbio. Tuttavia, i congressi di circolo potranno partire solo dopo il verdetto della Commissione di Garanzia.

Quel che è certo è che le divisioni interne al PD provinciale sono ancora profonde e che, salvo sorprese, si andrà a una conta diretta senza accordi di mediazione. Il tour di Nardella in Ciociaria non è solo un’iniziativa per avvicinare l’Europa ai Comuni, ma anche un tassello chiave nella partita politica che si gioca sul territorio.

