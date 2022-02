Il Tikitaka Planet supera con un netto 1-5 il Bisceglie Femminile

Salsomaggiore Terme. Riprende alla grande il campionato del Tikitaka Planet che, dopo la pausa forzata dovuta alla situazione pandemica in squadra, ha superato 1-5 il Bisceglie Femminile nel palcoscenico di Salsomaggiore, in diretta Sky. A segno cinque giocatrici diverse, tra cui Tampa, al suo primo sigillo in giallorosso. Di Bettioli, Vanin, Gerardi e De Siena le altre marcature. Da segnalare l’esordio di Anna Lucia Prenna.

La gara non è stata mai in discussione, il Tikitaka Planet ha sempre tenuto il pallino del gioco sfruttando bene le occasioni avute e sbagliandone anche altre. Grande soddisfazione in casa giallorossa anche in considerazione dell’incognita relativa alla condizione e alla tenuta fisica delle giocatrici dopo la pausa forzata. Per circa metà secondo tempo è stato impiegato il portiere di movimento dalla squadra ospite ma senza correre grossi rischi. Altra nota positiva è che tutte e 12 le giocatrici in distinta sono riuscite ad avere minutaggio.

Così il portiere Martina Merlenghi, subentrata nel secondo tempo: “Abbiamo iniziato con una bella vittoria, con una grande prestazione corale da parte di tutti, malgrado i problemi legati al Covid che ci ha tenute lontano dal palazzetto per due settimane. Abbiamo dimostrato grande forza, personalità e mentalità. Una vittoria che ha il sapore di rivincita. In una vetrina del genere sicuramente molto suggestiva e importante, tra l’altro con la stessa squadra con cui all’andata abbiamo subito una sconfitta di misura, quindi tutto molto bello. Giocare cinque partite in 20 giorni dopo il ritorno dal Covid sicuramente non sarà facile, cercheremo di affrontarle comunque con la massima tranquillità che contraddistingue ormai la nostra squadra, c’è fiducia in tutti e c’è grande coscienza dei nostri mezzi. Per questo grazie ai nostri tecnici cercheremo di preparare al meglio le prossime partite per continuare a scalare la classifica e a dimostrare che siamo”.

COMUNICATO STAMPA01