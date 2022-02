Il Tikitaka Planet si aggiudica il recupero con il Granzette

Montesilvano. Nel recupero della prima giornata di ritorno il Tikitaka Planet al Palaroma di Montesilvano supera con un largo 6-3 il Granzette. Gara ipotecata già nella prima frazione di gioco, chiusa sul 4-1 per le giallorosse. A regalare il successo alla squadra di Schurtz la doppietta di Bettioli e i gol di Tampa, Bertè, Verzulli e De Siena, per le ospiti a segno Pereira e due volte Troiano.

Per il Tikitaka Planet gran riscatto dopo la sconfitta nel derby ed il risultato dell’andata con il Granzette terminato con lo stesso risultato, ma in favore delle venete. Grandissima prestazione delle padrone di casa e ottime trame di gioco, gran possesso e cinismo sotto porta. Vittoria mai in dubbio con la gara che è stata ben gestita per tutto il tempo e difesa negli ultimi minuti quando le ospiti hanno giocato con il portiere di movimento, senza rischiare.

