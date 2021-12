Il Tikitaka Planet fa visita alla capolista S.S. Lazio Calcio a 5

Francavilla al Mare. Nell’anticipo di oggi il Tikitaka Planet sfida nella propria tana la Lazio, appuntamento al Palazzetto dello Sport di Fiano Romano alle ore 18. Il match, oltre ad essere una vetrina importante, rappresenta una prova molto impegnativa per le ragazze guidate da Edgar Schurtz al cospetto di un avversario tosto (sconfitto in una sola circostanza in questa stagione), inoltre le giallorosse sono chiamate a rilanciarsi dopo la sconfitta interna con il Bitonto, la prima dopo cinque risultati utili consecutivi.

Così Zeudi Papponetti prima dell’incontro: “Domani ci aspettiamo una partita molto bella, intensa e sicuramente difficile, è una squadra che fino ad ora ha fatto molto bene e sta dimostrando tutte le sue qualità. Dopo la sconfitta di domenica, molto amara, questa settimana abbiamo lavorato al meglio cercando di correggere i nostri errori. Ci siamo allenate al meglio per preparare la partita contro la Lazio e cercare di portare a casa un risultato positivo”.

Si tratta dell’ultima partita dell’anno solare, un 2021 che ha regalato tante soddisfazioni al Tikitaka Planet, dalla promozione nella massima serie alla buona prima parte di campionato: “Siamo molto soddisfatte per come sono andate le cose e per come sta andando il campionato, potevamo fare anche qualcosina in più, in alcune situazioni abbiamo pagato forse un po’ l’inesperienza ma lavoreremo e stiamo lavorando al meglio per raggiungere i nostri obiettivi”.

COMUNICATO STAMPA