Il Tikitaka Planet fa visita al fanalino di coda Calcio Padova Femminile

Francavilla al Mare. Dopo il pari interno con Città di Falconara, il Tikitaka Planet sabato pomeriggio sfiderà in trasferta il Calcio Padova Femminile che nell’ultimo turno ha conquistato il suo unico punto in classifica nel match pareggiato 3-3 con il Kick Off Femminile.

Dunque situazioni molto diverse tra le due compagini in questa prima parte di campionato, per le giallorosse potrebbe sembrare una gara abbordabile, ma non sarà così, lo sa anche la laterale Aurora Gerardi: “Stiamo giocando bene, abbiamo fatto delle belle partite contro due squadre che l’anno scorso si sono scontrate per vincere il campionato, abbiamo fatto 4 punti importanti giocando molto bene. Adesso dobbiamo tenere testa alla prossima partita che sembra semplice, ma in realtà è una delle gare cruciali del campionato perché è una squadra che deve iniziare a fare punti, noi comunque siamo in un momento positivo e dobbiamo continuare così. La partita di sabato l’affronteremo con la stessa testa, la stessa cattiveria agonistica e lo stesso atteggiamento avuti con Pescara e Falconara. Il Padova non ha niente di meno rispetto alle altre squadre, la bassa posizione di classifica non significa che sarà facile, anzi è una compagine con la quale avremo delle difficoltà ma noi sicuramente andremo lì cattive a cercare i tre punti. Sicuramente loro prepareranno la partita bene sulla base del fatto che abbiamo ben figurato con due avversarie importanti, avranno rispetto di noi e non ci aspetteranno come squadra neopromossa visti i risultati che abbiamo avuto fino ad ora”.

