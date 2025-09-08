Il tesoro storico di Alatri: le pergamene medievali tra i progetti vincitori del Bando MAB 2025 di Wikimedia Italia

Il Comune di Alatri è tra i dieci enti italiani selezionati da Wikimedia Italia nell’ambito del bando nazionale Musei, Archivi e Biblioteche 2025 (MAB), promosso in collaborazione con ICOM Italia e Creative Commons Italia

Il Sindaco Maurizio Cianfrocca: «Essere selezionati tra i dieci progetti vincitori a livello nazionale è motivo di orgoglio. Con questo progetto, Alatri si afferma come città capace di custodire e innovare, di dare valore al proprio passato e di trasformarlo in opportunità di crescita culturale e turistica. Ringrazio il Settore Cultura e tutti coloro che stanno lavorando con competenza e passione per questo importante obiettivo.»

