IL TESORO DI SORA NEL GIORNO DI APERTURA DEL CARNEVALE 2026

Il Grand Tour di Ciociaria Turismo vi invita alla scoperta della città di Vittorio De Sica.
Domenica 15 febbraio 2026
Ore 10.00 – Ritrovo presso la casa natale di Vittorio De Sica
Un itinerario tra arte, storia e identità:
l’affascinante Borgo Canceglie
i murales dedicati a De Sica
il Complesso di San Francesco con la chiesa e il museo archeologico
la mostra sul brigantaggio
la Cattedrale di Santa Maria Assunta
Per celebrare insieme l’atmosfera del Carnevale, tra musei aperti, musica e danza nel pomeriggio, a tutti i partecipanti sarà offerta una ciambella di Sora, eccellenza della tradizione gastronomica locale.
Un’esperienza tra cultura, gusto e allegria… perché anche il Carnevale può essere un viaggio nei tesori della nostra terra.
Per informazioni e prenotazioni 3297770903