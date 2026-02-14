IL TESORO DI SORA NEL GIORNO DI APERTURA DEL CARNEVALE 2026

Il Grand Tour di Ciociaria Turismo vi invita alla scoperta della città di Vittorio De Sica.
📅 Domenica 15 febbraio 2026
🕙 Ore 10.00 – Ritrovo presso la casa natale di Vittorio De Sica
Un itinerario tra arte, storia e identità:
✨l’affascinante Borgo Canceglie
🎨 i murales dedicati a De Sica
⛪ il Complesso di San Francesco con la chiesa e il museo archeologico
📜 la mostra sul brigantaggio
🏛 la Cattedrale di Santa Maria Assunta
Per celebrare insieme l’atmosfera del Carnevale, tra musei aperti, musica e danza nel pomeriggio, a tutti i partecipanti sarà offerta una ciambella di Sora, eccellenza della tradizione gastronomica locale.
Un’esperienza tra cultura, gusto e allegria… perché anche il Carnevale può essere un viaggio nei tesori della nostra terra.
📲Per informazioni e prenotazioni 3297770903

