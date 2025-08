“Il tempo delle attese è finito”: il M5S sprona la Regione sull’area protetta di Isola del Liri

Il Movimento 5 Stelle del Lazio torna a incalzare la Regione sull’attuazione della mozione approvata il 9 aprile scorso per l’ampliamento del Monumento Naturale “Area Verde Viscogliosi” di Isola del Liri, una proposta condivisa con il Comune e ancora oggi ferma ai blocchi di partenza.

«Abbiamo sollecitato l’assessore al Bilancio Giancarlo Righini – fanno sapere i consiglieri regionali del M5S – affinché si proceda senza ulteriori ritardi. Si tratta di un impegno già votato in Consiglio regionale, che non può rimanere lettera morta.»

L’iniziativa, sostenuta anche dall’amministrazione comunale di Isola del Liri, punta a estendere l’area protetta fino a includere il braccio sinistro del fiume Liri e la maestosa Cascata Grande, simbolo identitario del territorio sia dal punto di vista naturalistico che culturale.

Il progetto prevede anche una nuova denominazione per il sito: “Monumento Naturale delle Cascate del Liri”, e l’affidamento della gestione allo stesso Comune, con l’obiettivo di garantire una tutela più efficace e radicata nella comunità locale.

«Proteggere il nostro patrimonio naturale – sottolineano i rappresentanti del Movimento – significa investire nel futuro, nel turismo sostenibile, nella qualità della vita dei cittadini. Il tempo delle attese è finito: adesso servono atti concreti. Il territorio chiede rispetto, e noi siamo qui per pretenderlo.»

L’appello del M5S arriva in un momento cruciale per le politiche ambientali del Lazio, con l’attenzione sempre più concentrata su tutela del paesaggio, valorizzazione dei beni naturali e strategie di sviluppo sostenibile. L’auspicio è che la Regione dia seguito in tempi rapidi a un provvedimento atteso da istituzioni locali, cittadini e associazioni ambientaliste.