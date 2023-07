Il Techno Rancing Team al 100° LUCKENDORF

Il TRT sarà di scena nella gara tedesca con il pilota Willy Probabilmente si tratta della gara di velocità in salita, più longeva d’Europa, stiamo parlando della gara di Luckendorf, giunta quest’anno alla sua centesima edizione. La cittadina di Luckendorf è posta al confine tra Germania, Polonia e Repubblica Ceca, a settanta chilometri dalla città di Dresda e tra i monti Zittau, ovvero in quella che un tempo fu la Germania dell’Est. Quest’anno all’inizio di agosto, esattamente il 5 e 6, si correrà la centesima edizione della gara di Luckendorf e sarà valida come tappa del Vintage European Hill Climb Championship. Alla gara risultano iscritti oltre duecento piloti, ma tra questi, solo tre sono italiani, si tratta di due liguri: Roberto Della Latta (Classe 5 250 GP) e Dario Cavanna (Classe 1 Classic fino a 250cc) ed il ciociaro Williams Alonzi (Classe 6 Classic 750). A Williams Alonzi (Willy), che sarà in gara con una Suzuki GSXR 750, abbiamo chiesto qualche info in merito a questa gara. “Purtroppo non posso dire molto, è la prima volta che prendo parte a questa gara, non conosco il tracciato, ma dai video sul web, sembra si tratti di un tracciato molto veloce, con duecentonove metri di dislivello tra partenza ed arrivo, con tre curvoni veloci e questo ci porta a pensare che servirà un motore con una buona cavalleria”. Visto che ci parli di un tracciato veloce, che richiede un motore vigoroso, come vi state muovendo nel TRT? “Siamo al lavoro su un nuovo motore, però purtroppo per Luckendorf, non sarà ancora pronto, causa ritardi nella consegna di alcuni componenti dall’Inghilterra, al momento abbiamo lavorato sul reparto accensione con l’installazione di un nuovo componente che ci garantirà qualcosa in più, in seguito saremo sul banco della Ecucalibration di Andrea Saccucci, per affinare la carburazione, e cercare di guadagnare anche qui qualcosa in termini di potenza”. Previsioni per la gara? “Fare previsioni è sempre un’impresa molto ardua, ma viste le caratteristiche del tracciato, ritengo che per me e per il capoclassifica Altenhuber, non sarà facile con le nostre Suzuki, tenere la ruota della veloce Honda RC30 di Bammer, solo l’arrivo della pioggia potrebbe livellare le prestazioni e qua in mezzo ai monti Zittau, non è certo cosa da escludere, comunque pioggia o non pioggia l’impegno sarà sempre massimo”. Ultima domanda, si vocifera dell’arrivo di un nuovo sponsor, che ci dici? “Intanto colgo l’occasione per ringraziare tutti gli sponsor che ci supportano in questa stagione, penso di poter annunciare la settimana prossima l’ingresso di un nuovo sponsor tra le fila del Techno Racing Team”. Ora non resta che attendere lo svolgimento della gara, per poter poi commentare la gara e tutti i retroscena.

comunicato stampa