Il Techno Racing Team toglie i veli

Il TRT Lunedi presenta moto. piloti e sponsor per la 4 Ore del Paul Ricard

Lo avevamo scritto a più riprese, che in occasione della partecipazione alla 4 ore del Paul Ricard, il TRT avrebbe presentato pubblicamente, squadra e sponsor. Finalmente il momento è arrivato, difatti lunedi 1 maggio ad Isola del Liri, il Techno Racing Team, nello Spazio Franco Mancini (giardinetti di via Po’), esporrà la moto con cui prenderà parte alla gara endurance di 4 ore del Paul Ricard, valevole quale prova del Campionato Europeo di specialità. Sarà anche un modo per conoscere le aziende che hanno aderito e supportato l’intero programma sportivo del TRT. Tornando alla competizione, si annuncia molto impegnativa, portare a compimento una gara di 4 ore in notturna, non sarà certo una passeggiata, né per la moto e nemmeno per l’intero staff. E già parliamo di staff e non solo di piloti, in questo tipo di gare il box ha la stessa valenza delle prestazioni dei piloti, perdere preziosi secondi accumulati in gara è molto facile, ecco perché c’è bisogno di uno staff accurato, e che si muova secondo degli standard ben precisi. Abbiamo voluto sentire la voce di uno dei piloti, ed a tal proposito, abbiamo interpellato Mauro di Sarra. Queste le sue parole:” Siamo coscienti che si prospetta di fronte a noi una gara molto difficile, forse potrebbe rivelarsi, anche superiore alle nostre possibilità, ma comunque il nostro impegno sarà massimo, la moto, la Yamaha YZF750R, ha subito un profondo e radicale lavoro, nella sede del Techno Racing Team, proprio per adattarla alle particolari condizioni che una gara di endurance richiedono, specialmente sui sei km circa del tracciato del Paul Ricard a Le Castellet in Francia. Colgo l’occasione anche per rivolgere, a nome dell’intero staff, un ringraziamento a tutti gli sponsor che si sono schierati al nostro fianco, addirittura dalla lontana Sicilia e spero che i tifosi ciociari vengano ad Isola del Liri lunedi a farci sentire il loro calore”. Dalle parole del pilota Di Sarra, abbiamo ben compreso, che la sfida per il TRT, non è delle più semplici, ma proprio per questo, deve essere motivo d’orgoglio, per tutti i tifosi ciociari. Ed a proposito di ciociari, è giusto ricordare che gli equipaggi ciociari in gara saranno ben due, vista la partecipazione anche della Parravano Corse. Quindi, questo è il momento di fornire il nostro apporto morale, al Techno Racing Team, facendo loro una visita lunedi nello Spazio Franco Mancini, dal mattino fino al tardo pomeriggio, per trasmettergli la nostra vicinanza, in vista di questo impegno continentale.

COMUNICATO STAMPA