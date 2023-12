Il Techno Racing Team raddoppia nella gara del Paul Ricard con due equipaggi

Dopo l’ultimo incontro, avuto due settimane fa, la dirigenza del TRT, ci aveva congedato, informandoci che probabilmente, ci sarebbero state delle novità nel settore endurance, ma non ci erano stati forniti altri particolari in merito. Ora dal TRT, apprendiamo, che a seguito di una riunione tenutasi due sabati fa, con piloti e dirigenti, è stata decisa la partecipazione alla 4 ore in notturna del Paul Ricard, gara valida per l’Endurance Europe Cup, che si disputerà a maggio 2024, con due moto e due equipaggi. Ricordiamo che il Techno Racing Team, dopo vari anni di assenza, è tornato quest’anno a disputare una gara endurance, e lo ha fatto proprio sul circuito francese del Paul Ricard, dove nonostante molteplici inconvenienti è riuscito a tagliare il traguardo in sesta posizione nella classe “Formula” con una Yamaha YZF750R. I sei piloti che scenderanno in pista saranno: Manuel Mezzone, Domenico Paniccia, Mauro Di Sarra, Daniel Mezzone, Stefano Colasanti e Williams Alonzi. Al momento, ancora non è dato sapere quale sarà l’esatta composizione dei due equipaggi. Per quanto concerne le moto, il TRT gareggerà con una Yamaha YZF750R nella classe “Formula” e con una Suzuki GSXR1100 nella classe “Open”. E’ chiaro che per una gara del genere, ci sarà bisogno di un nutrito staff, che è in fase di composizione e se teniamo conto che le moto saranno due, le problematiche sicuramente aumentano. Al momento l’elenco di tutto il personale, non è stato ancora fornito, ma dalla direzione del TRT, hanno anticipato, che sicuramente il meccanico delle due moto sarà Danilo Notarantonio. Vale la pena ricordare, che in una gara endurance, lo staff al box è di vitale importanza, perdere secondi preziosi, se non addirittura minuti è tutt’altro che difficile. Nel corso dei vari pit-stop, ci sarà la necessità di fare rifornimento di carburante e di far fronte a tutte le difficoltà, che in una gara così lunga ed in notturna si presenteranno. Insomma lo staff tecnico ai box ed i piloti in pista, dovranno essere un tutt’uno per poter sperare di fare bene.

COMUNICATO STAMPA