Il Techno Racing Team pianifica il 2023

I programmi agonistici del Techno Racing Team svelati a Dicembre

In casa del Techno Racing Team, ferma l’attività agonistica, è ora di pensare e lavorare ai programmi agonistici per il 2023. Le idee sono abbastanza chiare per la dirigenza del sodalizio isolano, meno chiara è invece la situazione economica, per coprire il budget di spesa preventivato. Nei piani del TRT, per la stagione 2023, dovrebbe esserci: la partecipazione al CIVS, al Hill Climb European Championship, al Vintage Hill Climb European Championship, una/due gare dell’European Endurance Cup ed una gara del IRRC. Le moto interessate, dovrebbero essere quattro una Yamaha YZF 750, una Suzuki GSXR 750, una Aprilia RSV 1000 ed una Suzuki GSXR 1100 (al momento in fase di realizzazione), quest’ultima moto, verrebbe utilizzata nell’European Endurance Cup. Riguardo la gara IRRC, (International Road Racing Circuit), la prescelta, probabilmente sarà la gara belga di Chimay. Si tratta di gare con partenza in griglia, come in pista, il circuito stradale, si snoda su strade che vengono chiuse alla circolazione, ed è comunque un tipo di gare proibito in Italia ed in diversi paesi europei. La dirigenza del team, usa ancora il condizionale, ed ha indicato nei primi giorni di Dicembre 2022 l’ufficializzazione del programma agonistico 2023. Comunque ad una prima disamina, ci si rende subito conto, che si tratta di un programma impegnativo, che richiederà uno sforzo non indifferente, sia a livello di impegni e sia a livello economico. La dirigenza del Techno Racing Team, si mostra comunque fiduciosa, convinta che come nelle passate edizioni anche quest’anno gli sponsor daranno man forte al team isolano. Sponsor che oltretutto quest’anno possono vantare nel loro carnet anche il titolo europeo, conquistato con il pilota Williams Alonzi nella classe 6 del Vintage Hill Climb European Championship in sella alla Suzuki GSXR 750. Insomma le premesse, non sono certo campate in aria, ma è chiaro per tutti, che bisogna fare sempre i conti, con lo scenario economico europeo, che non sta certo vivendo ora il suo momento migliore. Comunque per il momento non resta che attendere dicembre e vedere gli sviluppi futuri.

