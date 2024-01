Il Techno Racing Team inizia con Hill Climb e poi Endurance

Il Techno Racing Team, dopo aver definito i due equipaggi per la gara di Endurance Europe Cup, che ricordiamo saranno per TRT YAM composto da: Manuel Mezzone, Domenico Paniccia e Daniel Mezzone con la Yamaha YZF750R che gareggeranno nella classe “Formula”. Si tratta di un equipaggio, che è alla prima esperienza nell’endurance, ma che in diverse occasioni, singolarmente i piloti hanno dimostrato di essere molto veloci. L’altro equipaggio, il TRT SUZ sarà composto da Mauro Di Sarra, Stefano Colasanti e Williams Alonzi, e gareggeranno nella classe “Open” in sella ad una Suzuki GSXR1100. In via di definizione anche lo staff presente ai box, al momento si tratta di Danilo Notarantonio, Giulio Gabriele e Mirko Notarantonio, è chiaro che a questi tre nominativi se ne aggiungeranno ancora altri per avere una squadra completa, in ogni sfaccettatura. Intanto nella sede del TRT si lavora, per migliorare alcuni particolari sulle moto, che l’anno scorso, nella gara del Paul Ricard, hanno rallentato le operazioni di pit stop ai box. In particolare ci si sta concentrando sulla conformazione del bocchettone di rifornimento, per renderlo più efficiente, e di conseguenza velocizzare l’operazione di rifornimento. Inoltre si stanno effettuando anche lavori per rendere le moto più leggere ed arrivare ai limiti di peso imposti dalle classi. La stagione agonistica del Techno Racing Team, però, non prenderà il via con l’endurance, ma con la salita. Difatti circa mese prima della gara francese, in Austria, esattamente a Landshaag, il 20 e 21 aprile, è in programma la prima gara del Hill Climb European Championship. In gara con i colori del TRT ci sarà Williams Alonzi, con una doppia partecipazione: Willy con l’Aprilia RSV 1000 gareggerà nella classe Superbike e con la Suzuki GSXR 750 nella classe Vintage. In parallelo, si lavora anche sul fronte sponsor, per coprire il budget di spesa, che un programma così impegnativo richiede, a tal proposito il TRT, fa sapere, che ci sono state già conferme di alcuni partner già presenti nella passata stagione, ma è chiaro che bisogna ancora lavorare duro per raggiungere l’obiettivo.

COMUNICATO STAMPA