Il Sora perde 4-2 ad Avezzano nel turno preliminare di Coppa Italia di Serie D

Brutto primo tempo dei bianconeri, che vanno sotto 4-0, meglio nella ripresa, con tante occasioni create ma solo due reti su rigore.

Avezzano subito in vantaggio al 5′ con una punizione di Ferrani dalla lunga distanza che sorprende Marricchi fuori dai pali. Al 10′ si vede il Sora con Fontana che ritarda l’assist per lo smarcato Tiganj e la difesa marsicana libera. Al 13′ tiro alto di Di Gilio, mentre un minuto dopo Diodati impegna Coco e sulla respinta Orsi timbra la traversa. Al 18′ l’Avezzano raddoppia su una ripartenza finalizzata in rete dall’ex bianconero Lapenna. Al 21′ arriva il tris con Tonelli che dal limite dell’area infila l’angolino basso alla destra di Marricchi. Lapenna resta infortunato e viene sostituito da Luciani che al 26′ fa poker. Al 34′ il Sora accorcia le distanze con un calcio di rigore trasformato da Tiganj e concesso per un fallo su Di Gilio.

Ad inizio ripresa il Sora parte bene e al 3′ Fontana, servito da Tiganj, impegna Coco in una deviazione in corner. Al 16 il Sora dimezza le distanze con un altro penalty trasformato da Tiganj dopo un fallo conquistato da Di Gilio. Un minuto dopo tiro alto di Bauco, entrato al posto di Diodati. Al 21′ Di Gilio sfiora il palo su calcio di punizione. Al 25′ ancora Sora con Fontana che manda di poco alto un assist di Martey dalla sinistra.

Avezzano-Sora 4-2

Avezzano: Coco, Ferrandino, Ferrani (39’st Senese), Tonelli, Lapenna (20’pt Luciani), Vantaggiato (30’st Literi), De Silvestro, Pensalfini, Filippini, Mascella, Ferrari (30’st Lombardi). A Disp.: Zuccaro, De Lorenzo, Bolo, Passawe, Menna. All. Pagliarini.

Sora: Marricchi, Ippoliti, Martey (47’st Capparella), Orazzo (42’pt Jirillo), Gemini, Filì, Di Gilio, Diodati (1’st Bauco), Tiganj, Fontana (33’st Stampete), Orsi (35’st Fagotti). A Disp.: Simoncelli, Pecoraro, Gentilforti, Spila. All. Campolo.

Arbitro: Cipolloni di Foligno.

Reti: 5′ Ferrani (A), 17′ Lapenna (A), 21′ Tonelli (A), 26′ Luciani (A), 34′ rig. Tiganj (S), 16’st rig. Tiganj (S)

Correlati