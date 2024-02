Il Sora esce sconfitto per 2-0 dall’Avicor Stadium di Campobasso nella settima giornata di ritorno di Serie D girone F. la capolista ha meritato il risultato, dimostrandosi più forte dei bianconeri, scesi in campo rimaneggiati.Mister Campolo deve rinunciare a Ippoliti, non al meglio, e per la regola degli under inserisce Capparella per un Sora offensivo schierato con il 3-4-3. Nel Campobasso assente lo squalificato Maldonado. Il Sora parte bene e dopo pochi secondi conquista il primo calcio d’angolo, ma al 7’ il Campobasso va vicino al vantaggio con Serra, sul cui tiro ravvicinato Crispino compie una gran parata. Al 12’ altro salvataggio di Crispino su Coquin. Al 35’ padroni di casa in vantaggio con il pezzo forte del loro repertorio, il calcio piazzato: dalla bandierina Grandis serve Abonckelet che di testa trafigge Crispino. Il Sora prova a reagire e al 41’ l’ex Tordella impegna il portiere Esposito con destro dal limite dell’area molisana. Ad inizio ripresa mister Campolo sostituisce Capparella con Vitucci, che così fa il suo esordio in maglia bianconera. Sora che si schiera con il 3-4-1-2, con l’ex Atalanta dietro alla coppia Gubellini-Didio. Al 9’ è proprio Vitucci ad essere pericoloso, saltando tre avversari e tirando di poco alto sulla traversa. Al minuto 11, però, il Campobasso raddoppia con un gran tiro di Parisi che si infila all’incrocio dei pali dopo che la difesa sorana non è riuscita a rinviare un cross dalla fascia sinistra. Al 13’ molisani vicini al tris con Di Nardo, che trova ancora l’opposizione di Crispino, bravo a respingere il suo tiro ravvicinato. Il Sora non demorde e tiene bene il campo, provando a riaprire il match, anche se le occasioni da gol scarseggiano. Al 40’ ci prova il neo entrato Formicola direttamente da calcio di punizione, ma il suo tiro è alto sulla traversa.

Campobasso-Sora 2-0

Campobasso: Esposito, Di Filippo, Nonni, Di Nardo (33’st Rasi), Coquin (45’st Romero), Lombari, Abonckelet (45’st Persichini), Bonacchi, Grandis, Serra, Parisi. A disp.: Di Donato, Gonzalez, Pontillo, De Cerchio, Hulidov, Sdaigui. All. Pergolizzi.

Sora: Crispino, Tribelli, Orazzo, Fortunato, Mastrantoni, Veron F. (18’st Gemini), Di Gilio (14’st Formicola), Capparella (1’st Vitucci), Gubellini (26’st Blando), Didio, Tordella. A disp.: Simoncelli, Marcucci, Jirillo, Veron N., Pecoraro. All. Campolo.

Arbitro: Striamo di Salerno.

Reti: 35’pt Abonckelet (C),

Note: ammoniti Abonckelet (C), Di Gilio (S); angoli 7-4; rec. 1’pt, 4’st.