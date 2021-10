Il Sora Calcio vince all’ultimo assalto con un gol di Rossi

Il Sora vince all’ultimo assalto con un gol del solito Daniel Rossi una partita che sembrava stregata dopo i tre pali presi e le parate decisive del portiere dell’Audace Peri.

Il Sora, oggi in maglia blu, presenta in avvio il nuovo acquisto Souare in attacco e il giovane Covarelli a centrocampo.

Primo tempo poco spettacolare, con l’Audace che si difende bene e il Sora che trova pochi spazi e ci prova soprattutto da calcio piazzato. Al 5′ sospetto fallo da rigore su Souare, ma l’arbitro fa continuare. All’8′ Criscuolo ci prova con una punizione, ma il palo gli nega la rete. Al 34′ ancora una punizione dal limite dell’area per Criscuolo, ma Peri lo manda in corner. Al 40′ Rossi è bravo a guadagnarsi un calcio di rigore, ch però calcia sul palo.

Ripresa ricca di emozioni fino all’ultimo assalto vincente. Al 6′ Sora subito in avanti con un sinsitro alto di Criscuolo. Un minuto dopo De Fato ruba palla al portiere, ma mette fuori di testa. All’11’ prima sortita dell’Audace con Denni, il cui destro è respinto da Frasca. Il Sora preme e al 26′ Rossi ci prova con un sinsitro al volo su lancio di Criscuolo, ma Peri blocca a terra. Al 29′ ancora un palo a negare il meritato gol a Rossi. Il Sora insiste e al 34′ il neo entrato Cuomo, servito da Rossi, angola bene di testa, ma Peri si supera e vola a mandare in corner. Al 35′ Rossi ha la palla buona, ma viene murato e al 37′ Cuomo manda di poco alto sulla traversa. Si entra nel recupero e al 47′ Garcia manda alto davanti alla porta il pallone del possibile vantaggio dell’Audace. Al 49′ ecco il gol partita: punizione di Criscuolo sul secondo palo, dove sbuca Rossi che insacca con un piatto al volo di sinistro. Lo stadio Tomei esplode di gioia e fa festa con i giocatori di casa al fischio finale.

Il Sora conquista così tre punti sofferti, ma alla fine meritati e sale a 14 in classifica generale al terzo posto, insieme alla Vis Sezze, a -5 dalla capolista Lupa Frascati.

SORA-AUDACE 1-0

SORA: Frasca, Perrone, Belotti, De Fato (9’st Di Ruocco), Iannuzzi, Gargiulo, La Porta (23’st Frattesi), Covarelli (15’st Pellegrino), Souare (27’st Cuomo), Criscuolo, Rossi (50’st Gori). A disp.: D’Angelo, Murolo, Beugre, Lamacchia. All. Ciardi.

AUDACE: Peri, Mirti, Russo, Cherchi, Tugui (1’st Sandu), Scotto Di Clemente, Denni, Nannini (43’st Palmisani), Moselli (40’st Lacertosa), Garcia Mut, De Vincenzo. A disp.: De Propris, Braga, Guida, Ermini, Hoxha, Giustiniani. All. Scarfini.

ARBITRO: Musumeci di Cassino.

MARCATORE: 49’st Rossi (S).

NOTE: ammoniti Pellegrino (S), Peri (A), De Vincenzo (A); angoli 12-4; rec. 1’pt, 4’st.

COMUNICATO STAMPA

