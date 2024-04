Il Sora Calcio salvo con una giornata di anticipo

Sora salvo con una giornata di anticipo grazie allo 0-0 di Fossombrone e ai concomitanti risultati di Vastogirardi-Tivoli (1-4) e Avezzano-Fano (2-0), che gli permettono, con 41 punti in classifica, di avere un +12 sulle ultime tre Fano, Vastogirardi e Matese, che retrocedono in Eccellenza, mentre l’unico playout sarà tra United Riccione e Tivoli, che nell’ultima giornata non potranno raggiungere le squadre a quota 41. Un’impresa per la giovanissima squadra di mister Stefano Campolo (quella con l’età media più bassa del girone F di Serie D), costruita con un budget basso e cresciuta tantissimo nel corso della stagione, con 6 vittorie su 8 in casa nel girone di ritorno e le ultime due consecutive e decisive contro Tivoli e Fano. Tutto ciò grazie al lavoro di Campolo e del suo staff, che da luglio hanno lavorato quotidianamente su un gruppo giovane e con pochissima esperienza a questi livelli. Scommessa vinta dal patron Giovanni Palma che ad inizio stagione ha puntato sulla salvezza con una squadra con tanti under e giocatori poco conosciuti, ma che hanno fatto benissimo, rinforzandola poi nel mercato invernale con giocatori che hanno innalzato la qualità, portando in dote anche gol importanti.

La partita di ieri ha avuto poca storia. Il Sora è partito bene, facendo la gara, con un possibile rigore non dato in avvio di partita su bella azione di Didio, e con i locali pericolosi a fine primo tempo con una bella uscita di Crispino a sventare il pericolo. Nella ripresa l’unico brivido un gol annullato ai padroni di casa al 17′ , poi con i risultati di Tivoli e Avezzano, saldamente in vantaggio già dal primo tempo, è stato chiaro fin da subito che con il pareggio sia i locali, sia il Sora, appaiati in classifica a 40 punti, si sarebbero salvati e così è stato, con entrambe le squadre a festeggiare con i propri tifosi (più di 100 i sorani al seguito) al fischio finale.

Fossombrone-Sora 0-0

Fossombrone: Marcantognini, Camilloni, Lorenzoni, Bucchi, Urso, Rovinelli, Fraternali, Conti, Fagotti, Brigidi, Battisti. A disp.: Amici, Mea, Procacci, Pandolfi, Bio, Pierpaoli, Giacchina, Casolla, Germinale. All. Fucili.

Sora: Crispino, Ippoliti, Gemini, Fortunato, Mastrantoni, Veron F, Di Gilio, Tribelli, Gubellini, Didio, Tordella. A disp.: Simoncelli, Martey, Pecoraro, Vespa, Jirillo, Paolucci, Marcucci, Veron N., Capparella. All. Campolo.

Arbitro: Benevelli di Modena.

COMUNICATO STAMPA