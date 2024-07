Il Sora Calcio ingaggia il portiere Francesco Cerroni

L’A.S.D. SORA CALCIO 1907 comunica l’ingaggio del portiere classe 2005 Francesco Cerroni proveniente da L’Aquila (Serie D) con cui l’anno scorso ha conquistato i playoff per la serie C.Cresciuto nei settori giovanili di Perugia e Picerno e con trascorsi in categoria nel Vastogirardi, lo strutturato estremo difensore nella scorsa stagione ha collezionato 17 presenze con 5 clean sheet in campionato.Cerroni si aggregherà al raduno precampionato che partirà lunedì 22 luglio presso lo stadio “Claudio Tomei” di Sora.