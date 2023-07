Il Sora Calcio ingaggia due nuovi calciatori, Filippo Orsi e Andrea Monaco

L’A.S. D. Sora Calcio 1907 comunica l’ingaggio dei giocatori Filippo Orsi e di Andrea Monaco.

Orsi, mezzala mancina classe 2004, è cresciuto nel settore giovanile del Parma e si è trasferito in seguito alla Reggiana con cui nella scorsa stagione ha esordito in serie C. Da Gennaio al Real Calepina (Serie D girone B) con la quale ha collezionato 12 presenze.

Monaco è un esterno destro classe 2002 con trascorsi nei settori giovanili di Foggia, Fermana e Pescara (con cui vinse il campionato Primavera) e negli ultimi anni in D con le maglie di Foligno, Pistoiese ed Avezzano.

