Il Sora Calcio inarrestabile sul mercato: altri acquisti

L’A.S.D. Sora Calcio 1907 comunica la firma dei calciatori Chamberlain Sidibe, Stefano Marsinano, Antonio Belloisi e Pierluigi Salvatori.

Sidibe è un esterno d’attacco classe 2000, proveniente dalla Polisportiva Lioni (Eccellenza Campania) e con trascorsi in serie D con le maglie di Troina, Roccella ed Acireale.

Marsinano è un jolly difensivo classe 2005, proveniente dalla Vigor Perconti, ma con trascorsi in settori giovanili importanti come Tor Tre Teste e Lodigiani. Impiegabile sia come terzino destro, sia come centrale di difesa. Nativo di Sora, risiede a Genzano di Roma.

Belloisi è un esterno alto classe 2005 proveniente dal Lanciano e con trascorsi nel settore giovanile della Ternana.

Salvatori è una mezzala/trequartista classe 2005 cresciuto nei settori giovanili di Roma e Frosinone con cui ha militato fino all’Under 17 Nazionale.

COMUNICATO STAMPA