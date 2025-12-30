Il Sora Calcio giocherà allo stadio “Tomei”

Comunicato congiunto Comune di Sora e Sora Calcio.

Un incontro costruttivo tra Amministrazione Comunale e Società risolve le incomprensioni e ripristina la collaborazione.

Un incontro chiarificatore e positivo si è tenuto nelle passate giornate presso lo Stadio “Tomei”, tra una delegazione del Comune di Sora e la Dirigenza del Sora Calcio. All’incontro hanno partecipato tra gli altri: la Consigliera Comunale delegata allo Sport Naike Maltese, l’Assessore alle Manutenzioni Francesco De Gasperis e la Dirigente dell’Ufficio tecnico Ing. Daniela Ciolfi.

Il confronto diretto ha permesso di superare le incomprensioni emerse nei giorni scorsi, arrivando a una piena sintonia sulle esigenze reciproche e sul comune obiettivo di supportare la squadra e la comunità sportiva, anche se in ruoli diversi.

In questo spirito di rinnovata collaborazione, il Sora Calcio è lieto di annunciare che la prossima partita interna del campionato si svolgerà presso lo Stadio Comunale “Claudio Tomei”.

Questa decisione sottolinea la volontà di entrambe le parti di garantire alla squadra la possibilità di disputare le gare nel proprio impianto di casa, davanti al caloroso sostegno dei propri tifosi, e di lavorare in sinergia per il futuro del calcio a Sora.

L’Amministrazione Comunale e la Società Sora Calcio esprimono soddisfazione per l’esito dell’incontro in un clima di proficuo dialogo che invita a guardare con fiducia alla prossima sfida in casa.