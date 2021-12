Il Sora Calcio batte l’Atletico Lazio e vede la vetta della classifica

Il Sora travolge con un tennistico 6-0 il fanalino di coda Atletico Lazio nella dodicesima giornata del girone C di Eccellenza, portandosi così a 23 punti, a -4 dalla vetta della classifica occupata dalla coppia Lupa Frascati-Vis Sezze.

Partita senza storia. Sora subito avanti e al 2′ Souare timbra la traversa su assist di Rossi. Al 9′ Atletico pericoloso con una ripartenza di Costa che si fa ipnotizzare da Frasca, bravo a chiudergli lo specchio e a respingergli la conclusione. Al 17′ il Sora sblocca la partita con un sinistro angolato del solito Rossi. Al 19′ arriva il raddoppio con Souare, che qualche minuto dopo deve lasciare il campo per un infortunio. Al suo posto entra Federico Di Stefano, che fa il suo ritorno in maglia bianconera conquistando subito un calcio di rigore che lui stesso trasforma al 24′. Al 33′ il Sora cala il poker con De Fato direttamente da calcio di punizione

La ripresa è meno vivace, ma il Sora arrotonda il risultato. Al 4′ Di Stefano centra la traversa con un colpo di testa. Al 22′ Beugre sfiora il palo con un sinistro dal limite dell’area. Al 28′ annullata una rete a Di Stefano per fuorigioco (dubbio). Al 31′ 5-0 del Sora con il neo entrato La Porta, servito da Tullio, anch’egli subentrato nella ripresa. Al 90esimo Di Stefano mette il sigillo, realizzando così una doppietta per il 6-0 finale. Domenica prossima importante trasferta in casa del Città di Anagni.

SORA-ATLETICO LAZIO 6-0

SORA: Frasca, Perrone (20’st Belotti), Gori, Tariuc, Lamacchia, Sganzerla, Pellegrino (20’st Ranellucci), De Fato, Souare (23’pt Di Stefano), Beugre (29’st Tullio), Rossi (20’st La Porta). A Disp.: Alonzi, Iannuzzi, Rufo, Simone. All. Ciardi.

ATLETICO LAZIO: Selva, Solas, Andreoni (8’st Vona), Giannetti (1’st Scarpetti), Bonanni, Penda (1’st Anselmi), Tansella, Gerardo, Maurizio (25’pt Droghei), Cisse, Costa (8’st Ekhator). A disp.: Fieramonti, Usai, Bellini, Manoni. All. Germano.

ARBITRO: Capponi di Latina.

MARCATORI: 17’pt Rossi, 19’pt Souare, 24’pt rig. Di Stefano, 33’pt De Fato, 31’st La Porta, 45’st Di Stefano.

NOTE: angoli 7-1; rec. 2’pt, 0’st.

