Il Soccorso Alpino sempre in prima linea

Sono le giornate più impegnative per i tecnici del Soccorso Alpino. Centinaia di migliaia di escursionisti frequentano le nostre bellissime montagne e noi siamo in prima linea per garantire soccorsi rapidi dal nord al sud Italia: sono infatti decine gli interventi che svolgiamo ogni giorno dalle prime luci dell’alba fino a tarda notte. La nostra raccomandazione per tutti voi è sempre la stessa: prudenza! L’incidente può capitare, ma tante sono le piccole azioni che si possono mettere in atto per prevenirli o per ridurne la gravità. A tutti voi buone escursioni, sempre con la testa sulle spalle. Noi, comunque, ci siamo!

Nota Facebook Soccorso Alpino

