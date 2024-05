Il Sindaco Uscente di Ausonia si Candida per un Nuovo Mandato: Riunione del Comitato Elettorale “Le Ali per Volare

Il Sindaco Uscente di Ausonia, ha tenuto un discorso durante la seconda riunione del Comitato Elettorale “Le Ali per Volare”, svoltasi pressoun noto ristorante ad Ausonia, in vista del deposito delle liste per le prossime elezioni.Durante l’incontro, il Sindaco ha condiviso riflessioni sull’esperienza amministrativa passata e sull’importanza di una leadership competente e inclusiva. Ha sottolineato il valore delle donne nella politica locale, enfatizzando la complementarità delle diversità di genere nell’ambito decisionale.Il Sindaco ha invitato il comitato a essere pronto e preparato, evidenziando che il successo dipende dall’impegno collettivo e dalla coesione di squadra. Ha condiviso le sfide attuali nel processo di formazione delle liste e nella ricerca di candidati competenti, esprimendo fiducia nella propria squadra di candidati, caratterizzata da professionalità e varietà di competenze.Il comitato, composto da circa 50 persone, tra cui anche donne e uomini che hanno amministrato la città in passato, ha espresso grande soddisfazione nel vedere che giovani hanno accettato la sfida di candidarsi alle elezioni dell’8 e 9 giugno prossimi. Questa diversità di esperienze e prospettive si tradurrà in un’offerta politica più inclusiva e rappresentativa per la cittadinanza.L’approccio del Sindaco alla campagna elettorale è incentrato sulla positività e sull’entusiasmo, con l’organizzazione di comizi festa e eventi pubblici per coinvolgere attivamente la comunità. Ha presentato un programma elettorale realistico e concreto, basato su interventi già effettuati sul territorio e su progetti fattibili per il futuro.Il Sindaco ha annunciato l’intenzione di diffondere il nome dei candidati sui social media e di distribuire il programma elettorale per informare la cittadinanza, trasmettendo fiducia e trasparenza nel perseguire il benessere della comunità.In conclusione, il Comitato Elettorale “Le Ali per Volare” di Ausonia si presenta come una forza unita e determinata, pronta a guidare la comunità verso un futuro migliore, con competenza, impegno e passione per il bene comune, sotto la guida del Sindaco Uscente che ha dimostrato la sua capacità di leadership nel corso degli anni.

