Il sindaco Sacco consegna il libro “Roccasecca: storia, memoria e identità” a un giovane studente dell’alberghiero

Il ragazzo aveva espresso ai suoi docenti il desiderio di approfondire la storia della città di San Tommaso.

Il sindaco: “Grazie per aver ricordato a tutti che i giovani devono appropriarsi dell’identità del territorio”.

Aveva un desiderio Ianis Marin, giovane studente cassinate dell’IIS San Benedetto, indirizzo Alberghiero di Cassino: conoscere e approfondire la storia della città di Roccasecca.

Lo aveva comunicato ai suoi insegnanti che, attraverso la dirigente scolastica Maria Venuti hanno contattato il sindaco di Roccasecca Giuseppe Sacco che prontamente ha accolto la richiesta.

Il sindaco Sacco, insieme al consigliere Fabio Tanzilli, nei giorni scorsi si sono recati presso la scuola per incontrare Ianis e hanno consegnato al ragazzo il libro di Alessandro Marcuccilli, “Roccasecca. Storia, Memoria, Identità”.

Un incontro cordiale, che ha permesso al sindaco Giuseppe Sacco di visitare la scuola, accolto con molta cordialità dalla dirigete Venuti e dal corpo docente composto da Massimo Cataldi, Sara Guglielmone, Franca Rezza, Antonietta Di Criscio, Nicandro Pirolli, Oriana Ricciardi, Antonio Pinchera, Claudio Delli Colli.

Sacco e Tanzilli sono stati accompagnati nelle varie sale e nei laboratori dove i ragazzi studiano e si esercitano nel loro percorso di studi.

“Sono tante le richieste che riceve un sindaco – ha dichiarato Sacco – alcune semplici da realizzare, alcune complicate, molte impossibili. Nei giorni scorsi ne ho ricevuto una particolare: Ianis, studente cassinate dell’Alberghiero, ha manifestato il desiderio di avere un libro sulla storia di Roccasecca. E con piacere sono venuto a consegnarlo. A Ianis voglio dire grazie: grazie per aver voluto conoscere e approfondire la nostra storia. Ma grazie soprattutto per il messaggio che ci trasmetti: quello dell’importanza che le giovani generazioni facciano propria l’identità del territorio perché ne saranno i custodi futuri”.

“Ho anche avuto modo di visitare la scuola – ha aggiunto il sindaco di Roccasecca – sono stato accolto in modo esemplare, ho visitato ogni angolo r ho avuto modo di ricordare quanto sia importante il lavoro che le istituzioni tutte sono chiamate a svolgere in modo sinergico per garantire un futuro ai nostri ragazzi”.

COMUNICATO STAMPA