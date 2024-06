Il Sindaco Di Stefano ringrazia la Polizia di Stato

“Vorrei ringraziare il Questore Dott. Domenico Condello e gli uomini della Sq. Mobile di Frosinone per l’importante lavoro di prevenzione che svolgono a servizio del nostro territorio.

La presenza attiva degli uomini della Polizia di Stato ci aiuta a sentire più sicura la nostra Città ed a vivere la nostra quotidianità con serenità.

Non possiamo che essere soddisfatti quando gli uomini dello Stato si prodigano per assicurare l’esecuzione di provvedimenti giudiziari, il rispetto della legge e delle comuni regole di convivenza, essenziali per la vita delle nostre comunità.

Rinnovo il mio grazie a tutte le forze dell’ordine: con il loro lavoro ci fanno sentire più tutelati nelle nostre città.”

COMUNICATO STAMPA

