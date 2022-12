Il Sindaco Di Stefano eletto Presidente della Provincia di Frosinone, gli auguri del Comune di Sora

Il Comune di Sora ha accolto con grande gioia la notizia dell’elezione del Sindaco Luca Di Stefano a Presidente della Provincia di Frosinone. Il Segretario Generale Dott.ssa Patricia Palmieri, l’Amministrazione Comunale e tutto il personale dell’Ente porgono al Sindaco Di Stefano le più sentite congratulazioni per lo straordinario risultato conseguito: “Al neo-Presidente Di Stefano vanno gli auguri di buon lavoro. Il nostro Sindaco si accinge a ricoprire un ruolo di grande responsabilità che lo vedrà collaborare con tutte le realtà comunali della Provincia di Frosinone in un momento nel quale le sfide da cogliere sono decisive. Un lavoro non semplice ma che, grazie alle sue brillanti capacità politiche ed alla sua straordinaria umanità, siamo sicuri regalerà la crescita e lo sviluppo che i nostri territori meritano”.

COMUNICATO STAMPA

Correlati