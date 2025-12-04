Il sindaco di San Vittore del Lazio Nadia Bucci entra in Forza Italia

Il partito di Forza Italia in provincia di Frosinone s’irrobustisce e cresce sempre di più con adesioni di indubbio spessore. Ultima in ordine di tempo quella del sindaco di San Vittore del Lazio Nadia Bucci. “Ho deciso di aderire a Forza Italia perché è un partito moderato e liberale che rispecchia in pieno il mio modo di intendere la politica, senza estremismi e con un grande senso pratico – così ha detto il sindaco Bucci -. Ringrazio di vero cuore i dirigenti provinciali, il segretario Rossella Chiusaroli e il coordinatore regionale, senatore Claudio Fazzone, che mi hanno accolto con tanto entusiasmo in quella che più di una grande squadra è soprattutto una grande famiglia. Mi adopererò fin da subito affinché Forza Italia possa crescere sempre di più nel mio comune e nel comprensorio del cassinate”. Molto soddisfatta anche il segretario provinciale Rossella Chiusaroli: “Nadia Bucci è un sindaco eccellente che in questi anni ha dato prova di essere un amministratore capace e competente. Siamo davvero orgogliosi e contenti di accoglierla nella nostra grande famiglia. Sono convinta che saprà portare al nostro partito un contributo importante e che saprà darci una valida mano nelle sfide impegnative che ci prepariamo ad affrontare. Benvenuta tra noi, cara Nadia, e buon lavoro”. Anche il senatore Claudio Fazzone ha voluto commentare la nuova adesione eccellente: “È con grande soddisfazione che posso affermare che l’ultimo incontro del direttivo provinciale di Frosinone ha confermato il senso di unità, competenza e armonia che caratterizza il nostro gruppo. Frosinone sta vivendo un momento particolarmente positivo, dove la collaborazione tra le diverse forze politiche e istituzionali è più forte che mai. Il lavoro sinergico e la volontà di progredire insieme sono la chiave del nostro successo. Un particolare apprezzamento va anche al nuovo ingresso del sindaco Nadia Bucci, una donna capace e competente, che con la sua esperienza e visione contribuirà ulteriormente a rafforzare il nostro territorio. La sua presenza rappresenta un valore aggiunto per la nostra comunità e per l’intero movimento. Siamo certi che, insieme, continueremo a lavorare per il bene della nostra provincia, con determinazione e spirito di collaborazione”.

