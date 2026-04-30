Il Sindaco di Ripi Piero Sementilli traccia il bilancio di fine mandato e guarda al futuro completare il lavoro

Il Sindaco Piero Sementilli traccia il bilancio di fine mandato: “Abbiamo trasformato le sfide in realtà. Ci ripresentiamo per completare il lavoro a beneficio di Ripi”

RIPI – È un bilancio fatto di cifre, ma soprattutto di volti e di storie di comunità quello che il Sindaco Piero Sementilli presenta al termine del suo mandato amministrativo. Un racconto che parte dal ringraziamento alla squadra che ha amministrato insieme a lui in questi anni: “Per prima cosa – sottolinea Sementilli – devo ringraziare gli assessori e i consiglieri di maggioranza che hanno lavorato con passione, impegno e competenza raggiungendo grandi traguardi nei rispettivi settori, a beneficio di Ripi e della cittadinanza”.

“Difficile riassumere in poche righe il dettaglio delle tante opere realizzate – spiega Sementilli – ma sintetizzando, la nostra azione amministrativa che, lo ricordiamo, è stata bloccata, come tutte, per due anni, a causa del Covid, si è caratterizzata per il forte impegno verso la modernizzazione e messa in sicurezza in primis delle scuole: sono stati infatti completati interventi strutturali decisivi per il miglioramento sismico e l’efficientamento energetico nel plesso di San Giovanni e sono in corso nell’edificio di Meringo Alto dove i lavori verranno completati per l’inizio del nuovo scolastico.

Fiore all’occhiello è stata la riapertura dell’asilo nido comunale: grazie a un finanziamento PNRR di circa 1,1 milioni di euro, uno dei primi ottenuti nella Regione Lazio, Ripi è tornata a offrire un servizio essenziale per le famiglie, a cui si aggiungerà presto il rifacimento del tetto e degli interni della scuola di Sant’Agostino, già programmato”.

​La visione dell’amministrazione per una città a misura d’uomo si sta concretizzando proprio in questi mesi con l’importante cantiere del Parco Floridi. I lavori, attualmente in fase di realizzazione, trasformeranno quest’area nel cuore verde del paese: il progetto prevede la creazione di nuovi percorsi pedonali sicuri e l’installazione di moderni giochi per bambini, con l’obiettivo di consegnare alla comunità uno spazio inclusivo dove nonni, genitori e piccoli cittadini potranno finalmente ritrovarsi in un ambiente rigenerato e protetto.

​Guardando alla tutela del suolo, il Sindaco rivendica con orgoglio gli interventi di prevenzione. Dalla messa in sicurezza di Piazza dei Sette Martiri (zona delle Poste), colpite da delicati problemi di dissesto idrogeologico, fino al recupero di territori di contrade quali via Costa, via Mandracacchiana, Campo Milano, Camiciola, Colle Vioso e molte altre.

Anche la zona dell’attuale del parco giochi è interessata da lavori di prevenzione e messa in sicurezza idrogeologica che riguardano tutto il versante Muraglione–Porciri, a ridosso dei complessi Ater. Ogni cantiere è stato guidato da un principio cardine: “Noi ci prendiamo cura del territorio!”. Questo slogan ha rappresentato la bussola dell’azione amministrativa, traducendosi in un impegno costante per garantire tranquillità e sicurezza ai residenti attraverso opere concrete e strutturali.

Un intervento atteso da oltre due decenni che restituisce sicurezza e decoro a un’area strategica del nostro territorio è quello realizzato grazie alla sinergia tra l’Amministrazione, il Consorzio di Bonifica e la Regione Lazio: “La bonifica del Fosso Meringo è un’opera fondamentale che il territorio aspettava da più di vent’anni. Grazie a questo intervento, siamo riusciti a riqualificare l’intera area artigianale, industriale e commerciale attraversata dal corso d’acqua, mettendo fine a una situazione di degrado e incertezza“. Un passo decisivo per la sicurezza stradale sulla Casilina e per le attività produttive.

Per quanto concerne la raccolta dei rifiuti “è stato raggiunto un importante traguardo nella percentuale di differenziata che sta facendo di Ripi un esempio virtuoso in provincia. Questo grazie anche all’apertura della nuova isola ecologica e il dislocamento sul territorio di eco isole, un progetto già approvato per 500 mila euro, che andranno a coprire l’intero paese”.

Un impegno che si è esteso anche ai luoghi della memoria: “dopo un’attesa lunga oltre vent’anni, l’amministrazione ha realizzato nuove cappelle e loculi al cimitero comunale, e si sta procedendo con la progettazione dell’ampliamento del cimitero. Pavimentato e riqualificato anche il parcheggio intitolato a Nino e Teresa Bottoni”.

​La vivibilità urbana è stata ulteriormente rivoluzionata da una scelta coraggiosa sulla pubblica illuminazione.

Efficientando oltre il 60% della rete, l’amministrazione non solo ha ridotto l’impatto ambientale, ma ha garantito strade illuminate per tutta la notte senza gravare sulle casse comunali, aumentando la sicurezza percepita. Questo spirito di rinnovamento ha toccato anche il cuore del paese, con Piazza della Vittoria rinnovata e ammodernata nel suo aspetto, dove il Monumento ai Caduti e la Fontana dell’Emigrante convivono ora in uno spazio armonioso, curato e di aggregazione.

Questi sono solo alcuni dei numerosissimi interventi che hanno reso Ripi un paese più moderno e accogliente. L’amministrazione ha operato con cura e impegno anche in altri settori importanti come quelli dei servizi sociali, facendo sentire la propria costante vicinanza alle fasce deboli della popolazione, della cultura, con eventi che hanno richiamato in paese tanti turisti e del commercio, con la realizzazione del progetto rete d’impresa ViVi Ripi.

​Tuttavia, il lavoro non è ancora terminato. Il mandato si chiude con lo sguardo rivolto a un futuro che richiede esperienza e stabilità. Oltre ai lavori in corso al Parco Floridi, sono già pronti e finanziati 500.000 euro per un piano straordinario sulla viabilità e altri 600.000 euro per la riqualificazione della zona industriale e la messa in sicurezza del bivio di Ripi.

Proprio per questo, il Sindaco Piero Sementilli e la sua squadra intendono proseguire il cammino intrapreso: “Per portare a termine la realizzazione dei progetti citati e dei tanti altri attualmente in cantiere, è fondamentale dare al nostro Comune una continuità amministrativa che eviti stop burocratici e incertezze. Per questo motivo, con lo stesso amore per Ripi, io e tutta la mia squadra abbiamo deciso di ricandidarci. Vogliamo completare l’opera di trasformazione iniziata e garantire ai cittadini che ogni impegno preso diventi una realtà tangibile“.

​”Lasciamo un paese che ha ricominciato a correre – conclude il Sindaco – e siamo pronti a guidarlo ancora con la consapevolezza che la continuità sia oggi la risorsa più preziosa per il bene di tutti”.