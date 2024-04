Il sindaco di Pofi bacchetta Ciccone

Nel panorama delle amministrazioni, spesso è motivo di plauso quando una piccola comunità riesce a distinguersi per un’attenta gestione delle risorse e una capacità di intercettare finanziamenti destinati a migliorare la qualità della vita dei suoi cittadini. È il caso del Comune di Pofi, che negli ultimi due anni ha saputo cogliere importanti opportunità per investire nell’istruzione e nello sport, due pilastri fondamentali per lo sviluppo di ogni comunità.

Uno sguardo attento alle dinamiche finanziarie di Pofi rivela una strategia oculata e proattiva da parte dell’amministrazione comunale e in particolare dal Sindaco Angelo Mattoccia negli ultimi due anni di mandato, che ha saputo sfruttare al meglio le possibilità offerte dai fondi Regionali, ministeriali e del PNRR.

Quello che ha attirato però l’attenzione dei pofani è la notizia che da pochi giorni sta girando su una pagina social della minoranza dove si evince che l’attuale amministrazione di maggioranza abbia perso l’occasione di intercettare dei contributi, il Sindaco Angelo Mattoccia, invitato a commentare la vicenda in una dichiarazione risponde: “Allo stato attuale la richiesta di contributo “sport e periferie” presentata dal Comune di Pofi nell’anno 2023 è di 700.000 euro e non di 910.000 euro come sostiene la minoranza. La richiesta non è stata finanziata per esaurimento delle risorse disponibili da parte del dipartimento (disponibilità di 75 milioni di euro per tutta l’Italia) – continua il Sindaco -, esattamente come da decreto del Dipartimento dello sport del 22 dicembre 2023, ove appunto dallo stesso si evince il solo elenco dei progetti ammessi a contributo, dallo stesso infatti non si ha informazione della posizione del comune di Pofi e non si ha notizia del relativo punteggio (così come altri centinaia di comuni italiani). Dai verbali stessi pubblicati dal dipartimento non risulta in alcun modo che il comune di Pofi sia stato escluso, non avendo di fatto ancora alcuna informazione al riguardo. Non a caso il dipartimento stesso riporta che: “Non appena saranno rese disponibili ulteriori risorse sarà possibile finanziare altri progetti, appositamente in corso di valutazione, già a partire dai primi mesi del prossimo anno – conclude il Sindaco. Per quanto esposto inviterei la minoranza a documentarsi in maniera più approfondita prima di pubblicare cose inesatte”.

COMUNICATO STAMPA