Il sindaco di Pantigliate “testimonial” per un giorno dei maglioni di Natale Winter Mood

Il primo cittadino Franco Abate: «Voglio sostenere l’iniziativa che coinvolge un commerciante del nostro Comune e la filiera del Made in Italy»

Franco Abate, primo cittadino di Pantigliate, manifesta adesione e apprezzamento per il lancio dei maglioni di Natale firmati Winter Mood. Il nuovo marchio, frutto del lavoro di squadra di due giovani della provincia milanese, Daniele Brocchieri di Pantigliate e Maurizio Zanoni di Settala, riceve un attestato di stima attraverso le parole del sindaco. «Il mio incarico mi pone al servizio dei cittadini – dichiara -, per questo voglio sostenere l’iniziativa che coinvolge un commerciante del nostro Comune e la filiera del Made in Italy». Tant’è che si è lasciato immortalare con indosso uno dei maglioni natalizi, diventando testimonial per un giorno.

La vicinanza dell’autorità locale «per la determinazione di un negozio di provincia ad ampliare la propria proposta di business con un progetto che parte dai buoni sentimenti del Natale» acuisce la convinzione dei creatori di Winter Mood. «Abbiamo appena riaperto “Abbigliamento Brocchieri” per la vendita vis-à-vis – comunica il proprietario Daniele -. C’è bisogno di calore ed entusiasmo soprattutto in un momento come questo».

Dopo il lockdown è possibile infatti recarsi anche in negozio a Pantigliate (viale Risorgimento 47), oltre che sull’e-commerce www.wintermood.it, per acquistare i maglioni di Natale di Winter Mood. «Così i clienti possono toccare con mano la qualità del prodotto – aggiunge Maurizio Zanoni, socio nonché responsabile marketing e comunicazione -. Abbiamo puntato sul Made in Italy perché è garanzia di unicità, crediamo fortemente che in queste festività sia importante valorizzare le eccellenze italiane e siamo onorati di accogliere l’appoggio del sindaco».

COMUNICATO STAMPA