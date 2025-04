Il sindaco di Isola del Liri Massimiliano Quadrini dice no alla chiusura della filiale di Banca Intesa Sanpaolo

Nella giornata di oggi, nel piazzale antistante la filiale di via Roma, alla presenza di Alessio Storace, è stato allestito da Unisin Frosinone un banchetto per raccogliere firme contro la chiusura della filiale che in un comune come Isola Del Liri, mette a rischio la serenità dell’intera comunità e anche dei piccoli comuni limitrofi che ad essa fanno riferimento.

“L’operazione non può essere ridotta ad una semplice dinamica aziendale. Si tratta di una decisione che non condividiamo e che avrà sicuramente un impatto significativo sulle famiglie e le imprese del territorio, senza contare anche che le piccole filiali rappresentano dei presidi di legalità sul territorio e la loro presenza garantisce il controllo delle attività economiche prevenendo fenomeni di criminalità. Analizzando i dati emerge in maniera ancora più evidente come la decisione di chiudere lo sportello bancario nella nostra città sollevi perplessità. Al 31/12/ 2000 ad Isola Del Liri vi erano tre sportelli bancari che gestivano oltre 62 milioni di euro di depositi ed erogavano oltre 40 milioni di prestiti. Al 31/12/2023 ad Isola Del Liri sono cinque filiali che gestiscono 153 milioni di euro di depositi ed erogano 114 milioni di euro di prestiti con una media di 36.600.000 € di depositi e 22.885.000 € di prestiti a filiale. Quindi sia i volumi che le medie sono aumentati nonostante siano quasi raddoppiati gli sportelli rispetto al 2000. Alla luce di tutto questo, come sindaco e come cittadino, mi batterò contro la chiusura della filiale. Ho aderito all’iniziativa di Unisin firmando la petizione e ieri ho incontrato la segretaria generale di Cisl Frosinone Antonella Valeriani ed il segretario generale della First – Cisl Ronald Galella per fare il punto della situazione e valutare ulteriori azioni da intraprendere insieme. Mi adopererò in ogni modo in tutte le sedi istituzionali e sindacali per scongiurare questa chiusura”.