Il Sindaco di Frosinone accoglie le dimissioni dell’Assessore Laura Vicano e nomina i nuovi componenti della Giunta

Il Sindaco di Frosinone, Riccardo Mastrangeli, ha accolto le dimissioni dell’Assessore Laura Vicano.

«Desidero rivolgere a Laura Vicano – dichiara il Sindaco – i complimenti più cordiali e sinceri per il lavoro svolto in questi anni con competenza, puntualità e spirito di servizio. Il suo impegno è stato costante, attento e sempre orientato al bene della città. Ha portato avanti il suo incarico in maniera esemplare, con energia, ingegno e grande senso delle istituzioni. A lei va il mio ringraziamento personale e quello dell’intera Amministrazione comunale per il contributo encomiabile offerto al Comune di Frosinone».

Contestualmente, il Sindaco ha provveduto alla nomina di due nuovi Assessori, rafforzando sia l’assetto della Giunta che l’azione amministrativa su settori strategici per la città.

Il signor Massimo Sulli è stato nominato Assessore con delega alla Polizia Locale, incarico di particolare rilievo per il presidio del territorio ed il coordinamento delle attività di controllo e tutela della comunità.

La signora Maria Teresa Spaziani Testa è stata nominata Assessore con delega alla Digitalizzazione, Innovazione Tecnologica, Smart City e Legalità, ambiti centrali nel percorso di modernizzazione della macchina amministrativa e nella costruzione di una città sempre più efficiente, trasparente e al passo con le sfide contemporanee.

«A Massimo Sulli e a Maria Teresa Spaziani Testa – conclude il Sindaco – rivolgo i migliori auguri di buon lavoro. Sono certo che sapranno svolgere il loro incarico con responsabilità, dedizione e spirito di collaborazione, contribuendo a rafforzare il progetto di crescita e rinnovamento che stiamo portando avanti con decisione per la Città di Frosinone».