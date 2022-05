Il Sindaco di Aquino Libero Mazzaroppi e il Presidente di Seraf Maurizio Gabriele in visita a Ventotene per il Progetto Evicam 2

Il Sindaco di Aquino Libero Mazzaroppi, accompagnato dal Presidente del Consiglio Maurizio Gabriele, da una delegazione del Seraf con il Prof. Di Gregorio e Vagnani oltre a rappresentanti dell’Università e degli Istituti scolastici coinvolti, è stato in visita il 06 maggio u.s. a Ventotene, dove ha rappresentato i Sindaci di Roccasecca, San Vittore del Lazio e Villa Santa Lucia nell’ambito del Progetto di formazione alle politiche europee denominato Evicam 2, di cui Aquino è capofila, recentemente finanziato dalla Regione Lazio, classificatosi al primo posto della graduatoria.

Sono ormai trascorsi 80 anni dal “Manifesto di Ventotene”, documento fondamentale per la visione dell’Europa unita, scritto durante gli anni del confino nell’Isola d’Europa e luogo simbolo della Memoria da Altiero Spinelli, Ernesto Rossi ed Eugenio Colorni.

Hanno vinto la suggestione e l’emozione emanate da un luogo di così grande significato. Un programma di impegni molto fitto che ha coinvolto tutti i partecipanti all’iniziativa. Una circostanza casuale, ma non di poco conto, ha fatto ulteriormente lievitare l’importanza del momento dando maggior lustro alla giornata. Infatti, erano in visita ufficiale a Ventotene anche il Sindaco di Cassino Enzo Salera, la sua Presidente del Consiglio Barbara Di Rollo, unitamente alla dott.ssa Aurora Laurenzi, Capo di Gabinetto, che accompagnavano un nutrito gruppo di studenti e il Dirigente dell’IIS Medaglia d’Oro con la Fiaccola della Pace al seguito per un’accensione simbolica da effettuarsi nella Piazza del Municipio alla presenza del Commissario Prefettizio.

Il Sindaco della Città di San Tommaso Libero Mazzaroppi ha espresso parole di grande valenza nel riassumere il decorso della giornata. Intanto – dice il primo cittadino aquinate – esprimo un sincero e profondo sentimento di gratitudine nei confronti della segreteria organizzativa del Seraf, nelle persone del prof. Di Gregorio, del Presidente Gabriele e del dott. Vagnani e al Comune di Ventotene, per la magnifica e calorosa ospitalità che ci hanno riservato. E’ stato bello anche conversare con l’on. Silvia Costa che abbiamo incontrato nella mattinata.

Hanno accordato al nostro gruppo una preziosa e squisita giornata in cui due momenti, in particolare, ci hanno significativamente emozionato. Mi riferisco – continua Mazzaroppi – all’accensione della Fiaccola della Pace a cui è seguita una riflessione sul pensiero europeista di Altiero Spinelli curata da una giovanissima studentessa e la visita al Cimitero Monumentale ove riposano le spoglie del grande socialista europeo.

Un’esperienza davvero toccante e sono sinceramente felice di averla condivisa con l’amico Sindaco di Cassino Enzo Salera e con i nostri Presidenti del Consiglio Di Rollo e Gabriele e soprattutto, con gli insegnanti e con i nostri ragazzi che rappresentano il futuro più sano a cui dobbiamo anelare.

Qui si respira un’aria particolare che sa di fratellanza e di condivisione.

