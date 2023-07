Il Sindaco di Alatri, Dr. Maurizio Cianfrocca eletto nuovo presidente dell’Associazione DMO Alta Ciociaria ETS

Nella giornata dello scorso 10 luglio 2023, l’Assemblea dell’Associazione DMO Alta Ciociaria ETS ha eletto il suo nuovo Presidente nella persona del Sindaco di Alatri, Dr. Maurizio Cianfrocca.

Il Dr. Cianfrocca succede all’Avv. Simona Girolami alla quale vanno i ringraziamenti per l’impegno profuso e l’efficace conduzione dell’Associazione.

“Sono lusingato per la fiducia che mi è stata accordata e sono certo che lavoreremo bene per rendere la nostra terra sempre più attrattiva, accessibile e turisticamente vivace. E’ necessario valorizzare tutte le eccellenze del brand Alta Ciociaria, cooperare con enti istituzionali e privati a ogni livello, favorire l’integrazione con le altre DMO per promozione della Ciociaria a livello nazionale e internazionale” le prime parole da neo presidente.

Al Dr. Cianfrocca va il più sincero ringraziamento per la disponibilità e la piena fiducia per un’ulteriore crescita delle attività di management e promozione della destinazione turistica Alta Ciociaria.

Associazione DMO Alta Ciociaria ETS

COMUNICATO STAMPA