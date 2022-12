Il Sindaco all’ARES: un’ambulanza in piu’ per Cisterna di Latina

Il Sindaco di Cisterna di Latina, Valentino Mantini, torna a scrivere alla direzione generale dell’Azienda Regionale Emergenza Sanitaria Ares 118.Dopo aver chiesto il resoconto degli interventi svolti dall’Azienda sul territorio di Cisterna di Latina per sostanziare la richiesta di un potenziamento dei mezzi di soccorso a disposizione, la concomitanza di emergenze avvenuta lo scorso 9 dicembre è stata la riprova di quanto già si sosteneva: la necessità di una seconda ambulanza collocata a Cisterna.«La percezione pubblica di un servizio di soccorso con ambulanza non rispondente alle esigenze di emergenza sanitaria richieste dal territorio di Cisterna di Latina, motivo che aveva indotto lo scrivente alla precedente nota del 26 luglio u.s., si è purtroppo concretizzata – si legge nella nota del sindaco trasmessa all’ARES 118 – .

Lo scorso 9 dicembre si sono verificati due casi di emergenza contemporaneamente: il malore di un uomo nel centro della città, un trauma da incidente stradale di un minore in periferia.Come ampiamente riportato dagli organi di stampa, il minore ha atteso disteso a terra, sotto la pioggia, oltre un’ora l’arrivo dell’ambulanza, prima di essere trasportato al Pronto Soccorso di riferimento per essere sottoposto ad una diagnosi in grado di comprendere la reale entità dei traumi subiti e il grado di pericolosità per la sua salute.Un simile episodio, già ipotizzato, può riproporsi in un territorio esteso e densamente popolato come quello di Cisterna, sul quale insistono molti stabilimenti e aziende produttive che impiegano numerosi addetti, e interessato da importanti direttrici e arterie stradali (la S.S. 7 Appia, la S.S. 148, ecc.) oltre che dalla linea ferroviaria Roma-Napoli, con un notevole flusso veicolare e un gran numero di viaggiatori che quotidianamente si trovano sul territorio. Si chiede perciò, con urgenza, il potenziamento della flotta dei mezzi di soccorso presenti sul territorio comunale di Cisterna di Latina con la postazione di una seconda ambulanza infermieristica».

comunicato stampa – foto archivio