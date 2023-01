Il segretario Fabio Tagliaferri di FdI sostiene Alessia Savo

Con ‘convinzione e determinazione’, si legge in una nota postata su Fb dal segretario cittadino Fabio Tagliaferri,” il partito Fratelli d’Italia sostiene la candidatura di Alessia Savo, per centrare l’obiettivo di donare finalmente a Frosinone un consigliere regionale del Lazio”. L’ufficializzazione è arrivata ieri sera, al termine di un confronto che ha trovato subito d’accordo i presenti. Soddisfatta del risultato raggiunto Alessia Savo ha così commentato: “La mia elezione in consiglio regionale rappresenterebbe la ‘voce’ della gente, dopo dieci anni di disastri del centrosinistra. La mia sfida, quella di Fratelli d’Italia è ridare il giusto valore al Capoluogo al suo territorio. Il voto del 12 e 13 febbraio può rappresentare per tutti noi il cambiamento ed un’opportunità che va colta”.

