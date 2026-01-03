Di Antonio Cristian Tanzilli.

Per la valorizzazione della fede Cattolica.

Fonte di salvezza, speranza e misericordia

Il Santissimo Nome di Gesù occupa un posto centrale nella fede cattolica, perché racchiude in sé il mistero stesso della nostra salvezza. Non è un nome qualunque: è il Nome dato da Dio, annunciato dall’angelo a Maria e a Giuseppe, che significa “Dio salva”. In esso è contenuto tutto il Vangelo, tutta la missione di Cristo e tutta la speranza dell’umanità.

La Sacra Scrittura ci ricorda: «Nel nome di Gesù ogni ginocchio si pieghi nei cieli, sulla terra e sotto terra» (Fil 2,10). Pronunciare con fede il Nome di Gesù significa riconoscerlo come Signore, affidarsi a Lui, invocare la sua presenza viva nella nostra vita quotidiana.

La Chiesa ha sempre avuto una profonda venerazione per il Santissimo Nome di Gesù. I santi, in particolare San Bernardo e San Bernardino da Siena, hanno diffuso questa devozione insegnando che il Nome di Gesù è luce per la mente, conforto nel dolore, forza nella prova e medicina per l’anima. Dove il Nome di Gesù è invocato con cuore sincero, lì fiorisce la pace.

Nella preghiera personale e comunitaria, il Nome di Gesù diventa rifugio sicuro. Basta pronunciarlo con amore per sentire la sua vicinanza: Gesù nel silenzio, Gesù nella sofferenza, Gesù nella gioia. È una preghiera semplice ma potentissima, capace di rialzare chi è caduto e di ridare speranza a chi si sente smarrito.

Valorizzare il Santissimo Nome di Gesù oggi significa anche testimoniare la fede con la vita, vivere secondo il Vangelo, portare Cristo nei luoghi che abitiamo: nelle famiglie, nelle parrocchie, nella società. In un mondo spesso distratto e ferito, il Nome di Gesù resta ancora la risposta più vera ai desideri profondi del cuore umano.

Affidiamoci dunque con fiducia al Santissimo Nome di Gesù, perché in Lui troviamo salvezza, misericordia e vita eterna. Che il suo Nome sia sempre sulle nostre labbra e soprattutto nel nostro cuore. 🙏✝️

